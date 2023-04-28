Балахнин рассказал, решится ли судьба серебра РПЛ в матче «Спартак» - «Ростов»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между южанами и московским «Спартаком».

«Я думаю, что в этом матче нет явного фаворита. Это не последняя игра, которая решит судьбу серебра. Будет еще пять туров. У той и другой команды будут серьезные соперники. «Спартак» и «Ростов» еще потеряют очки», - сказал Балахнин «Газете.Ru».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 29 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.