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Президент Макрон не будет вручать Кубок Франции на футбольном поле из соображений безопасности

В администрации опасаются возможного прорыва болельщиков.
28 апреля 2023 20:43
автор: Александр Евграфов

Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона попросила Федерацию футбола страны изменить сценарий вручения Кубка Франции по футболу, сообщает французский канал RTL.

По данным источника, в Елисейском дворце опасаются, что во время вручения трофея на поле могут прорваться болельщики. В связи с этим глава государства не будет спускаться из своей ложи, а за Кубком футболисты победившей команды поднимутся к президенту сами.

Не исключается, что Макрон все же поприветствует болельщиков на поле, но перед началом матча. Либо глава государства вовсе отменит свой визит на «Стад де Франс» из соображений безопасности.

Финальный матч Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой» состоится 29 апреля.

источник:
Президент Макрон не будет вручать Кубок Франции на футбольном поле из соображений безопасности
В администрации опасаются возможного прорыва болельщиков.
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