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«Так много за один пендаль?»: вратарь «Спартака» в шоке от своей дисквалификации

Александр Селихов вспомнил приснопамятный матч с «Зенитом» в Кубке России.
28 апреля 2023 21:04
автор: Александр Шульгин

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов считает, что КДК РФС применил к нему чересчур жесткие санкции, дисквалифицировав на шесть матчей после поединка с питерским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России.

«Это самая длительная дисквалификация в моей карьере. Хотя, по-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнесся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение.

При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер», - приводит слова Селихова клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, по окончании встречи, завершившейся победой сине-бело-голубых в серии пенальти, на поле вспыхнула драка с участием практически всех футболистов обеих команд.

По ее итогам по трое игроков с каждой стороны получили красные карточки, а некоторые позже схлопотали шестиматчевую дисквалификацию. Кроме Селихова, в составе «Спартака» были наказаны форварды Александр Соболев и Шамар Николсон.

источник: ФК «Спартак»
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