«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство клуба не планирует увольнять 55-летнего специалиста, контракт с которым действует до 2025 года.

«Ювентус» вышел в полуфинал Лиги Европы, а в Серии А занимает третье место после возвращения команде 15 очков, ранее снятых в виде штрафа по делу о финансовых махинациях. Аллегри не раз подвергался критике за импульсивное поведение.

Ранее сообщалось, что о своем желании возглавить «Ювентус» заявил Зинеддин Зидан.