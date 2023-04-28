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Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»

По его мнению, игрокам не хватает мотивации.
Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»
28 апреля 2023 21:27
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в последнее время.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада - отсутствие мотивации», - приводит слова менеджера Sport24.

Добавим, что «Спартак» после 24 туров в чемпионате России располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 48 очков. Завтра, 29 апреля, москвичи сыграют против «Ростова». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»
Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»
По его мнению, игрокам не хватает мотивации.
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