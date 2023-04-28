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Дубль Гонгадзе принес «Факелу» выездную победу над «Динамо» в матче РПЛ

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
Дубль Гонгадзе принес «Факелу» выездную победу над «Динамо» в матче РПЛ
28 апреля 2023 21:59
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

«Факел» на выезде оказался сильнее «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежского клуба.

В составе победителей дубль оформил Георгий Гонгадзе.

Таким образом, команда Дмитрия Пятибратова с 21 очком осталась на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Славиши Йокановича находятся на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Факел» отправится в гости к «Ростову», а «Динамо» сыграет в Подмосковье с «Химками». Оба противостояния состоятся 6 мая.

Чемпионат России
25-й тур
«Динамо» – «Факел» 0:2 (0:0)
Голы: Гонгадзе, 49; Гонгадзе, 60, с пенальти.

источник: «Советский спорт»
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