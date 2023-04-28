Тренер академии «Зенита» Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России (до 21 года), сообщает Матч ТВ.

По данным источника, решение было принято в ходе заседания комитета сборных под председательством Никиты Симоняна. На нем выступили главный тренер национальной сборной Валерий Карпин и главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.

Шабаров сменит на этом посту Михаила Галактионова, который в данный момент работает в московском «Локомотиве».