ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России

Решение принято на комитете сборных РФС.
Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России
28 апреля 2023 22:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Зенит"

Тренер академии «Зенита» Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России (до 21 года), сообщает Матч ТВ.

По данным источника, решение было принято в ходе заседания комитета сборных под председательством Никиты Симоняна. На нем выступили главный тренер национальной сборной Валерий Карпин и главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.

Шабаров сменит на этом посту Михаила Галактионова, который в данный момент работает в московском «Локомотиве».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России
Иван Шабаров утвержден старшим тренером молодежной сборной России
Решение принято на комитете сборных РФС.
28.04.2023 22:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Гонгадзе принес «Факелу» выездную победу над «Динамо» в матче РПЛ
Дубль Гонгадзе принес «Факелу» выездную победу над «Динамо» в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».
28.04.2023 21:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»
Камоцци считает, что молодые российские футболисты деградируют в «Спартаке»
По его мнению, игрокам не хватает мотивации.
28.04.2023 21:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри с поста главного тренера
«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри с поста главного тренера
Контракт с 55-летним специалистом действует до 2025 года.
28.04.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Санчо принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»
Он планирует перебраться в «Боруссию» на правах аренды.
28.04.2023 21:06
Футбол
«Так много за один пендаль?»: вратарь «Спартака» в шоке от своей дисквалификации
Александр Селихов вспомнил приснопамятный матч с «Зенитом» в Кубке России.
28.04.2023 21:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент Макрон не будет вручать Кубок Франции на футбольном поле из соображений безопасности
Президент Макрон не будет вручать Кубок Франции на футбольном поле из соображений безопасности
В администрации опасаются возможного прорыва болельщиков.
28.04.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Балахнин рассказал, решится ли судьба серебра РПЛ в матче «Спартак» - «Ростов»
Балахнин рассказал, решится ли судьба серебра РПЛ в матче «Спартак» - «Ростов»
Встреча состоится завтра, 29 апреля.
28.04.2023 19:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Хави рассказал, вернется ли Месси в «Барселону»
На данный момент футболист защищает цвета «ПСЖ».
28.04.2023 19:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика