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«Это очевидно»: Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» - «Ростов»

Один из центральных матчей тура пройдет в Москве.
28 апреля 2023 22:42
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой спрогнозировал исход матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут «Ростов».

«Игра «Спартака» по сравнению с первой частью сезона выглядит ниже среднего. Это очевидно. Фаворит в этом противостоянии с небольшим перевесом - «Спартак». Не думаю, что команда Абаскаля выйдет и разорвет «Ростов». С учетом судейских ошибок ожидаю голы. Вряд ли игра закончится 0:0», - приводит слова Мостового Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет в субботу, 29 апреля. Начало в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. У «Ростова» на одно очко больше, подопечные Валерия Карпина расположились строчкой выше.

источник: Sport24.ru
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