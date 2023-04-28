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В «Динамо» рассказали, доработает ли Йоканович до конца сезона

Команда демонстрирует неубедительные результаты.
В «Динамо» рассказали, доработает ли Йоканович до конца сезона
28 апреля 2023 22:50
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что у главного тренера команды Славиши Йокановича есть время до конца сезона, чтобы исправить текущие результаты бело-голубых.

«Если цель о попадании в тройку не будет выполнена, высока вероятность, что Йоканович покинет команду. У него есть задача, о которой вы знаете. У всего клуба есть задача показать достойный футбол в последних играх. А дальше - будем разговаривать», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 24 туров «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. От заветной тройки команду отделяют девять очков.

Ранее бело-голубые вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону».

источник: «Спорт-Экспресс»
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