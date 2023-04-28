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Гранат считает, что Йоканович не справляется с работой в «Динамо»

Накануне московский клуб уступил «Факелу» (0:2) в матче РПЛ.
28 апреля 2023 22:56
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором московская команда дома уступила «Факелу» (0:2).

«Отвратительный матч. Видно, что микроклимат в команде нарушен. Все идет к тому, что Йоканович в конце сезона покинет клуб. Славиша просто не справляется со своей работой», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

После этой встречи команда Дмитрия Пятибратова с 21 очком осталась на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Славиши Йокановича находятся на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Факел» отправится в гости к «Ростову», а «Динамо» сыграет в Подмосковье с «Химками». Оба противостояния состоятся 6 мая.

источник: Sport24.ru
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