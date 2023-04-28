Йоканович заявил, что не собирается сдаваться и покидать «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о своем возможном увольнении после поражения от «Факела» (0:2) в матче 25‑го тура чемпионата России.

«Я всегда мотивирован на своей должности. Я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После этой встречи команда Дмитрия Пятибратова с 21 очком осталась на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Славиши Йокановича находятся на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Факел» отправится в гости к «Ростову», а «Динамо» сыграет в Подмосковье с «Химками». Оба противостояния состоятся 6 мая.