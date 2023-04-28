Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум» и может лишиться лидерства в Бундеслиге

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На пятой минуте Антони Лосилла вывел хозяев вперед, однако уже через две минуты Карим Адейеми забил ответный мяч.

До финального свистка счет так и не изменился.

Дортмундцы набрали 61 очко и остались лидерами чемпионата Германии, однако уже завтра их может обойти мюнхенская «Бавария» в случае победы над берлинской «Гертой».

«Бохум» с 28 очками занимает 15-ю строчку.