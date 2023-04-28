Фомин считает, что «Динамо» не имело права проигрывать «Факелу» в матче, посвященном 100-летию клуба

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин дал комментарий после поражения своей команды от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

Напомним, что на этот вечер клуб запланировал праздничные мероприятия в честь 100-летнего юбилея команды.

«В такой день дома проигрывать не имели права. Поговорили в раздевалке. Все расстроены и понимают, что так безвольно проигрывать дома», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После этой встречи команда Дмитрия Пятибратова с 21 очком осталась на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Славиши Йокановича находятся на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Факел» отправится в гости к «Ростову», а «Динамо» сыграет в Подмосковье с «Химками». Оба противостояния состоятся 6 мая.