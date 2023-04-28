Защитник «Зенита» вызван в молодежную сборную Бразилии

Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в чемпионате мира U-20.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба национальной команды, сбор намечен на 8 мая. Днем ранее, 7 числа «Зенит» проведет матч 26-го тура РПЛ против московского «Спартака».

Добавим, что молодежный мундиаль пройдет в Аргентине. В рамках группового этапа бразильцы сыграют с командами Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

В текущем сезоне Ренан провел восемь матчей в составе питерцев, в которых не отметился забитыми мячами.