Полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем определился, в каком клубе продолжит карьеру

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем намерен продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает AS, 19-летний футболист хочет перейти в мадридский «Реал». На данный момент Джуд защищает цвета дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что на Беллингема также претендовали «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», но футболист отдает предпочтение «сливочным».

Тем не менее, «Реал» не готов платить «Боруссии» за англичанина более 120 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и шесть результативных передач.