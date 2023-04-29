Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на слухи о проблемах в отношениях с футболистом.

Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний спортсмен «сыт по горло» отношениями с возлюбленной.

«Зaвистники придумывают слухи, рaспускаются сплетни, а идиоты вeрят им», – написала Джорджина на своей странице в соцсети.

Добавим, что Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне португалец забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 13 матчах.