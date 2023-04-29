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Джорджина ответила на слухи о проблемах в отношениях с Роналду

Пара имеет совместных детей, но до сих пор не расписана.
29 апреля 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на слухи о проблемах в отношениях с футболистом.

Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний спортсмен «сыт по горло» отношениями с возлюбленной.

«Зaвистники придумывают слухи, рaспускаются сплетни, а идиоты вeрят им», – написала Джорджина на своей странице в соцсети.

Добавим, что Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне португалец забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 13 матчах.

источник: «Советский спорт»
Джорджина ответила на слухи о проблемах в отношениях с Роналду
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