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Британский бизнесмен отправил в «Манчестер Юнайтед» официальный запрос о покупке клуба

Cрок подачи заявок истекал в пятницу вечером.
Британский бизнесмен отправил в «Манчестер Юнайтед» официальный запрос о покупке клуба
29 апреля 2023 09:23
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Появился еще один претендент на покупку клуба «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, официальный запрос владельцам «красных дьяволов» о приобретении команды сделал британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф.

Его конкурентом называют катарского шейха Джассима бин Хамада Аль-Тани. В новом предложение он готов выплатить братьям Глейзерам 5 млрд фунтов стерлингов. Аль-Тани пообещал погасить долги »МЮ».

Подробности предложения Рэтклиффа не раскрываются. Ранее британский бизнесмен планировал приобрести чуть более 50% акций «Манчестер Юнайтед». Для осуществления сделки ему не обойтись без займа.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков.

источник: The Telegraph
Британский бизнесмен отправил в «Манчестер Юнайтед» официальный запрос о покупке клуба
Британский бизнесмен отправил в «Манчестер Юнайтед» официальный запрос о покупке клуба
Cрок подачи заявок истекал в пятницу вечером.
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