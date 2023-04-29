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«Барселона» ждет одобрения трансфера Месси со стороны Ла Лиги

Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне.
29 апреля 2023 10:01
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» не оставляет попыток по возвращению в команду нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает в соцсети инсайдер Вероника Брунати, каталонский клуб ждет решения Ла Лиги по одобрению трансфера 35-летнего футболиста. После этого переговоры «Барселоны» с Месси и его нынешним клубом «ПСЖ» приобретут официальный статус.

Отмечается, что для Лионеля финансовая сторона вопроса в договоре не так важна. «Барселоне» необходимо продать нескольких футболистов, чтобы расчистить зарплатную ведомость «сине-гранатовых».

В текущем сезоне чемпионата Франции аргентинец провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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