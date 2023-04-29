Шунин и Скопинцев высказались о конфликте во время матча с «Факелом»

Игроки «Динамо» Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев отреагировали на ситуацию, которая произошла в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом».

Напомним, что бело-голубы уступили со счетом 0:2.

В концовке встречи между Шуниным и Скопинцевым произошла стычка. Игроки столичного клуба обменялись резкими фразами в адрес друг друга, а голкипер оттолкнул защитника, задев его лицо. Драку предотвратил капитан «Динамо» Даниил Фомин, который урегулировал конфликт.

«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», — цитирует Скопинцева «РБ- Спорт».

«Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — заявил Шунин.

Позже пресс-служба «Динамо» опубликовало совместную фотографию Антона и Дмитрия.