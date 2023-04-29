Южнокорейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ отправится на родину, чтобы отслужить в армии

Южнокорейский защитник итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ во время летнего перерыва отправится на родину, чтобы пройти обязательную военную подготовку, сообщает Tutto Napoli со ссылкой на самого игрока.

По данным источника, договоренность футболиста с клубом об этом уже достигнута, и Ким Мин Джэ пройдет обязательную трехнедельную военную службу с июня по июль этого года. В 2020 году такую же альтернативную службу прошел нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

26-летний Ким Мин Джэ провел в этом сезоне за «Наполи» 40 матчей во всех турнирах, на его счету два гола и две результативные передачи.