Гути считает, что возвращение Месси в «Барселону» не принесет пользу команде

Экс-хавбек «Реала» Гути высказался относительно потенциального возвращения аргентинца Лионеля Месси в «Барселону».

В СМИ последнее время появляются сообщения о том, что 36-летний футболист «ПСЖ» летом станет игроком «сине-гранатовых». Контракт Месси с французским клубом истекает в июне.

«Для болельщиков «Барселоны» это было бы воссоединение. Но для будущих результатов команды это не хорошо, потому что клуб вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока. Для чемпионата Испании это тоже хорошо, хотя мне трудно представить Месси в важных матчах через год», — цитирует Гути Infobae.com.

В текущем сезоне чемпионата Франции Лионель провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.