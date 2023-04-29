Полиция Германии обыскала офис и стадион «Баварии» в поисках денег Алишера Усманова

Полиция Германии провела обыск в офисе мюнхенской «Баварии» и на стадионе «Альянц Арена» в связи с расследованием дела об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, сообщает Bild.

По данным источника, против Усманова выдвинуто обвинение в перемещении денег, чтобы избежать уплаты налогов с 2017 по 2022 год. Президент «Баварии» Ули Хенесс хорошо знаком с российским миллиардером, и очевидно, что это и стало поводом для интереса правоохранительных органов.

При этом в прокуратуре Германии отметили, что против «Баварии» или кого-либо из членов команды никаких расследований не ведется. Также не сообщается, удалось ли найти какие-либо улики во время обыска.