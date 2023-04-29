Михаил Кержаков объяснил, почему не был вызван в сборную России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему не получил вызов в национальную команду России.

«Мне Виталий Кафанов позвонил и сказал: «Слушай, очень тяжело тебя вызвать, у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь», – цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Голкипер пошутил, что в следующий раз попросит защитников больше давать бить по воротам, чтобы и у вратаря появилась работа.

Ранее сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). По словам главного тренера команды Валерия Карпина, в настоящее время идет работа над организацией товарищеского матча, который запланирован на июнь.