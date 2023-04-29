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Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал работу нынешнего тренера национальной сборной.
Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера
29 апреля 2023 12:21
автор: Александр Евграфов
автор фото: «Советский спорт»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал работу нынешнего тренера сборной Валерия Карпина, назвав его ситуацию уникальной в российском футболе.

«Еще ни один тренер в нашем футболе не испытывал такого. Работать и заново создавать коллектив, оказавшийся в изоляции, все равно, что режиссеру репетировать пьесу, не зная, состоится ли когда-нибудь премьера», - сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Романцева, его очень удивили слова министра спорта Олега Матыцина, который публично спросил Карпина с Россией ли он. Романцев считает, что вопрос был задан на эмоциях после не совсем удачной игры со сборной Ирана, которая завершилась вничью 1:1.

источник: «Спорт-Экспресс»
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