Романцев считает, что в «Спартаке» нет зависимости от Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что важно отдать должное мастерству нападающего Квинси Промеса, но говорить о зависимости команды от одного игрока невозможно.

«Промес – важный элемент атаки. Но не настолько, чтобы считать его потерю главной причиной поражения в матче с клубом ФНЛ. Я видел только одного футболиста, от которого зависела игра любой команды, где он выступал, включая сборную. Это Марадона. Аргентинец обладал какой-то невероятно взрывной энергетикой, передававшейся партнерам и сковывавшей соперников. Какой-то особый божий дар, которого не было даже у великого Пеле», - отметил Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Романцева, в «Спартаке» нет «промесозависимости», да и сам Квинси не всегда стабилен, хоть и является лидером команды. В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал 6 голевых передач.