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«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»

Бразилец покинул московский клуб в январе этого года.
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
29 апреля 2023 12:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с форвардом Педриньо.

Напомним, что права на 23-летнего футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

По информации Globo, причиной расторжения соглашения с Педро Габриэлом могло стать подтверждение угроз от бразильца бывшей девушке, которые он сделал в личной переписке.

«Сан-Паулу» объявляет о расторжении контракта с нападающим Педриньо. Мера была принята клубом после тщательной и детальной оценки, проведенной юридическим отделом в части известных фактов, касающихся дела с участием игрока», — говорится в заявлении клуба.

В марте бывшая девушка нападающего заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны Педриньо. После этого футболист приостановил карьеру в «Сан-Паулу».

В составе «Локомотива» Педриньо провел девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

источник: Globo.com
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
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