«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»

«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с форвардом Педриньо.

Напомним, что права на 23-летнего футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

По информации Globo, причиной расторжения соглашения с Педро Габриэлом могло стать подтверждение угроз от бразильца бывшей девушке, которые он сделал в личной переписке.

«Сан-Паулу» объявляет о расторжении контракта с нападающим Педриньо. Мера была принята клубом после тщательной и детальной оценки, проведенной юридическим отделом в части известных фактов, касающихся дела с участием игрока», — говорится в заявлении клуба.

В марте бывшая девушка нападающего заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны Педриньо. После этого футболист приостановил карьеру в «Сан-Паулу».

В составе «Локомотива» Педриньо провел девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.