Федотов назвал возможную причину, почему Фернандес не смог закрепиться в составе «Интернасьонала»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что 32-летний футболист разорвал арендный договор с «Интернасьоналом». Марио покинул клуб по личным причинам.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что защитник вернется в российский клуб.

«Удивитeльно, но он стал настолько русским, что нe смог адаптироваться в родной стране. Перeводчик, который хорошо знает Фернандeса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало нeмало вопросов. Он удивительный человек, профeссионал высокой пробы, пришедший к Богу за врeмя выступлений в России», — приводит «Матч ТВ» слова Федотова.

Добавим, что Фернандес выступал за армейцев с 2012 по 2022 годы. Кроме того, в его активе 33 матча и пять голов за российскую сборную.