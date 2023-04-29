ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федотов назвал возможную причину, почему Фернандес не смог закрепиться в составе «Интернасьонала»

29 апреля 2023 13:12
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что 32-летний футболист разорвал арендный договор с «Интернасьоналом». Марио покинул клуб по личным причинам.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что защитник вернется в российский клуб.

«Удивитeльно, но он стал настолько русским, что нe смог адаптироваться в родной стране. Перeводчик, который хорошо знает Фернандeса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало нeмало вопросов. Он удивительный человек, профeссионал высокой пробы, пришедший к Богу за врeмя выступлений в России», — приводит «Матч ТВ» слова Федотова.

Добавим, что Фернандес выступал за армейцев с 2012 по 2022 годы. Кроме того, в его активе 33 матча и пять голов за российскую сборную.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
Команды ведут борьбу за медали чемпионата России.
29.04.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федотов назвал возможную причину, почему Фернандес не смог закрепиться в составе «Интернасьонала»
29.04.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
В матче первого круга оба футболиста отметились забитыми голами в ворота самарцев.
29.04.2023 13:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
Бразилец покинул московский клуб в январе этого года.
29.04.2023 12:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Романцев считает, что в «Спартаке» нет зависимости от Промеса
Бывший главный тренер красно-белых оценил роль нападающего в команде.
29.04.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера
Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера
Бывший главный тренер сборной России прокомментировал работу нынешнего тренера национальной сборной.
29.04.2023 12:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Михаил Кержаков объяснил, почему не был вызван в сборную России
Михаил Кержаков объяснил, почему не был вызван в сборную России
По словам вратаря «Зенита» для него не нашлось работы.
29.04.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Надо поговорить с «Зенитом». Агент Ренана - о возможном участии защитника в молодежном ЧМ
Турнир пройдет в Аргентине.
29.04.2023 11:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гути считает, что возвращение Месси в «Барселону» не принесет пользу команде
Нападающий покинул испанский клуб в 2021 году.
29.04.2023 10:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика