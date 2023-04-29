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Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

В матче первого круга оба футболиста отметились забитыми голами в ворота самарцев.
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
29 апреля 2023 13:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

«Зенит» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Ежов, Цыпченко, Писарский.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

В матче первого круга в Санкт-Петербурге победили хозяева поля – 3:0. Дубль на свой счет записал Андрей Мостовой, а еще один гол у Далера Кузяева.

Встреча в Самаре начнется в 14:00 по московскому времени. Судить ее будет бригада во главе с Сергеем Ивановым.

«Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге, набрав 58 очков, «Крылья Советов» с 25 очками идут на 12-м месте.

источник: «Советский спорт»
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