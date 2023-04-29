«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба

«Спартак» примет «Ростов» в рамках 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что главный тренер гостей Валерий Карпин ранее играл (1990-1994) и возглавлял «красно-белых» (2009-2012 и 2012-2014).

Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена». Стартовый свисток главного судьи Кирилла Левникова прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча «Спартак» - «Ростов» можно будет посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Добавим, что матч первого круге в Ростове-на-Дону завершился победой хозяев со счетом 4:2.

На данный момент «Ростов» идет вторым в таблице РПЛ, заработав 49 очков. «Спартак» находится на третьем месте, имея в активе 48 очков.