Широков считает, что «Ростов» может создать проблемы «Спартаку» в матче РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался относительного предстоящего домашнего матча команды с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ.

Отметим, что игра первого круга в Ростове-на-Дону завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:2.

«Ростов» может создать проблемы «Спартаку». Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что «Ростов» сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

«Ростов» располагается на второй строчке таблицы РПЛ, заработав 49 очков. «Спартак» находится на третьем месте. У красно-белых в активе 48 очков.