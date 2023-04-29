ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Широков считает, что «Ростов» может создать проблемы «Спартаку» в матче РПЛ

Встреча состоится в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
29 апреля 2023 14:11
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался относительного предстоящего домашнего матча команды с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ.

Отметим, что игра первого круга в Ростове-на-Дону завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:2.

«Ростов» может создать проблемы «Спартаку». Сейчас любая команда может создать проблемы «Спартаку», либо они сами их себе создают. А если исходить из того, что «Ростов» сейчас вообще на втором месте, то они точно не захотят его упускать», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

«Ростов» располагается на второй строчке таблицы РПЛ, заработав 49 очков. «Спартак» находится на третьем месте. У красно-белых в активе 48 очков.

источник: Чемпионат.com
Широков считает, что «Ростов» может создать проблемы «Спартаку» в матче РПЛ
Встреча состоится в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
29.04.2023 14:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Зените» рассказали о перспективах Малкома и Вендела
В «Зените» рассказали о перспективах Малкома и Вендела
В руководстве действующих чемпионов России уверены, что футболисты останутся в составе команды.
29.04.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
Команды ведут борьбу за медали чемпионата России.
29.04.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федотов назвал возможную причину, почему Фернандес не смог закрепиться в составе «Интернасьонала»
29.04.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
В матче первого круга оба футболиста отметились забитыми голами в ворота самарцев.
29.04.2023 13:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
Бразилец покинул московский клуб в январе этого года.
29.04.2023 12:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Романцев считает, что в «Спартаке» нет зависимости от Промеса
Бывший главный тренер красно-белых оценил роль нападающего в команде.
29.04.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера
Олег Романцев: Карпин сейчас как режиссер, который не знает, будет ли премьера
Бывший главный тренер сборной России прокомментировал работу нынешнего тренера национальной сборной.
29.04.2023 12:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Михаил Кержаков объяснил, почему не был вызван в сборную России
Михаил Кержаков объяснил, почему не был вызван в сборную России
По словам вратаря «Зенита» для него не нашлось работы.
29.04.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика