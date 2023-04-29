В «Зените» рассказали о перспективах Малкома и Вендела

В руководстве «Зенита» уверены, что нападающий Малком и полузащитник Вендел останутся в составе команды в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора команды Максима Погорелова.

«Малком и Вендел могут покинуть «Зенит»? В клубе это никак не обсуждается, мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе», — заявил исполнительный директор «Зенита».

Малком лидирует в споре бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 18 голов в 24 матчах. У Вендела девять голов и четыре голевых паса в 31 проведённой встрече во всех турнирах.

Контракты обоих футболистов с «Зенитом» рассчитаны до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Малкомом интересовался «ПСЖ».