Гринвуд уверен, что больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд считает, что больше не сыграет за манкунианцев.

Напомним, что футболиста арестовали в январе 2022 года. Мэйсон обвинялся в сексуальном насилии. В феврале прокуратура сняла с Гринвуда все обвинения.

«Мэйсон считает, что его карьера в «Манчестер Юнайтед» закончена. Он находится дома в подавленном состоянии, он очень расстроен. Гринвуд полон решимости снова играть, но не думает, что когда-нибудь выступит за «Манчестер Юнайтед», — цитирует свой источник The Sun.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» объявил о проведении свое расследования, прежде чем решит о будущем Гринвуда.