«Енисей» упустил ничью в матче с «Родиной» в 29-м туре Первой лиги

Футболисты «Енисея» проиграли «Родине» в матче 29-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Руслан Куль на 86-й минуте.

«Енисей» не может победить в последних шести играх, две последних клуб проиграл. Команда с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Оно дает возможность участия в стыковых играх за право сыграть в Российской премьер-лиге. У «Родины» 39 очков, команда поднялась на седьмое место.

В 30-м туре 6 мая «Енисей» примет КАМАЗ, а «Родина» 7 мая сыграет дома с «Уфой».