ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Енисей» упустил ничью в матче с «Родиной» в 29-м туре Первой лиги

Команда из Красноярска не побеждает уже в шести матчах подряд.
29 апреля 2023 15:02
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Енисея» проиграли «Родине» в матче 29-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Руслан Куль на 86-й минуте.

«Енисей» не может победить в последних шести играх, две последних клуб проиграл. Команда с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Оно дает возможность участия в стыковых играх за право сыграть в Российской премьер-лиге. У «Родины» 39 очков, команда поднялась на седьмое место.

В 30-м туре 6 мая «Енисей» примет КАМАЗ, а «Родина» 7 мая сыграет дома с «Уфой».

источник: «Советский спорт»
Ибрагимович может больше не сыграть в Серии А в этом сезоне
Медицинское обследование показало, что травма 41-летнего шведа оказалась серьезнее, чем предполагалось.
29.04.2023 15:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Енисей» упустил ничью в матче с «Родиной» в 29-м туре Первой лиги
Команда из Красноярска не побеждает уже в шести матчах подряд.
29.04.2023 15:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гринвуд уверен, что больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»
Гринвуд уверен, что больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»
В начале полиция Большого Манчестера закрыло дело в отношении футболиста.
29.04.2023 14:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Широков считает, что «Ростов» может создать проблемы «Спартаку» в матче РПЛ
Встреча состоится в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
29.04.2023 14:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Зените» рассказали о перспективах Малкома и Вендела
В «Зените» рассказали о перспективах Малкома и Вендела
В руководстве действующих чемпионов России уверены, что футболисты останутся в составе команды.
29.04.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
«Спартак» – «Ростов». Где смотреть прямую трансляцию матча команды Карпина против его бывшего клуба
Команды ведут борьбу за медали чемпионата России.
29.04.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федотов назвал возможную причину, почему Фернандес не смог закрепиться в составе «Интернасьонала»
29.04.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Мостовой и Кузяев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
В матче первого круга оба футболиста отметились забитыми голами в ворота самарцев.
29.04.2023 13:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо, арендованным у «Локомотива»
Бразилец покинул московский клуб в январе этого года.
29.04.2023 12:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика