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Ибрагимович может больше не сыграть в Серии А в этом сезоне

Медицинское обследование показало, что травма 41-летнего шведа оказалась серьезнее, чем предполагалось.
29 апреля 2023 15:11
автор: Александр Евграфов

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может больше не сыграть в Серии А, сообщает Football Italia.

По данным источника, травма, полученная на тренировке, оказалась серьезнее. Швед почувствовал боль и прервал тренировку. Медицинское обследование диагностировало проблемы с икрами. Отмечается, что Ибрагимович может выбыть до конца сезона.

Швед выступает за «Милан» с 2020 года, его контракт рассчитан до конца сезона 2023 года, но «россонери» уже заявило о том, что не продлит соглашение.

В этом сезоне Ибрагимович из-за травм пропустил почти весь сезон, сыграв только в четырех матчах, в которых стал автором одного забитого мяча.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в «Монцу».

источник: Football Italia
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