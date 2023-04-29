Апелляционный комитет РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету

Апелляционный комитет РФС на своем заседании принял решение частично удовлетворить жалобу главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на решение КДК РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал итальянца на 200 тысяч рублей и дисквалифицировал его на два матча за оскорбление арбитра встречи.

Клотет был удален в конце первого тайма матча 23-го тура против «Спартака», показав главному судье оскорбительный жест и выругался, обозвав арбитра клоуном. Сам Клотет объяснил свое поведение тем, что хотел подбодрить футболистов, а не оскорблять судью.

Апелляционный комитет отменил денежный штраф, но оставил в силе двухматчевую дисквалификацию.