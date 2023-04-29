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Апелляционный комитет РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету

Двухматчевая дисквалификация осталась в силе.
Апелляционный комитет РФС отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Клотету
29 апреля 2023 15:22
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Апелляционный комитет РФС на своем заседании принял решение частично удовлетворить жалобу главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на решение КДК РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал итальянца на 200 тысяч рублей и дисквалифицировал его на два матча за оскорбление арбитра встречи.

Клотет был удален в конце первого тайма матча 23-го тура против «Спартака», показав главному судье оскорбительный жест и выругался, обозвав арбитра клоуном. Сам Клотет объяснил свое поведение тем, что хотел подбодрить футболистов, а не оскорблять судью.

Апелляционный комитет отменил денежный штраф, но оставил в силе двухматчевую дисквалификацию.

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