Обляков и Медина выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Московский ЦСКА и грозненский «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги, который состоится в Грозном 29 апреля.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Нижиц, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Набабкин, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

Матч первого круга в Москве завершился со счетом 4:2 в пользу армейцев. Один из голов той игры на счету Хесуса Медины.

Встречу в Грозном рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в чемпионате России, «Ахмат» находится на пятой строчке с 40 очками.