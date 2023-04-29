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«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов», Малком оформил покер

Самарский клуб больше тайма играл в меньшинстве.
«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов», Малком оформил покер
29 апреля 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» на выезде нанесли крупное поражение «Крыльям Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча в Самаре завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

В составе гостей покер оформил бразильский форвард Малком. Он отличился на 19-й (с пенальти), 55-й, 68-й и 74-я минутах. Еще один гол забил Клаудиньо (30).

Автором единственного мяча хозяев стал Сергей Бабкин (9).

Отметим, что на 41-й минуте с поля был удален игрок «Крыльев» Гленн Бейл.

Таким образом, «Зенит» набирает 61 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на 12-й строчке с 25 очками.

РПЛ

24-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:2)

Голы: Бабкин, 9 - Малком, 19, 55, 68, 74, Клаудиньо, 30.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов (Зотов, 70), Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев (Гапонов, 46), Бабкин, Ежов (Рахманович, 78), Цыпченко (Шитов, 78), Писарский (Гарре, 70).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 76), Чистяков, Сантос, Ренан, Кузяев (Козлов, 76), Мостовой (Сергеев, 64), Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра (Мантуан, 65).

Предупреждения: Бейл, 18, 41, Цыпченко,39, Рассказов, 51, Рахманович, 72

Удаление: Бейл, 41

источник: «Советский спорт»
«Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов», Малком оформил покер
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