Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов» 

Стал известен лучший игрок встречи 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» (1:5). Им оказался бразильский форвард гостей Малком, который в матче отличился четырьмя забитыми мячами.

Отметим, что в данный момент 26-летний футболист сине-бело-голубых является лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 22 гола за 25 проведенных игр. Он также является рекордсменом по этому показателю среди всех бразильских игроков, игравших в РПЛ.

Добавим, что в настоящее время «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко после 25 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в своем активе 25 очков.