Малком: хочется завоевать титул РПЛ как можно раньше 

Форвард «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Спартака», в котором питерцы могут досрочно оформить чемпионство.

«Мне кажется, что в противостоянии со «Спартаком» мы будет играть также, как и в наших последних матчах. Все футболисты «Зенита» серьезно настроены на победу, потому что мы хотим завоевать титул РПЛ как можно раньше», — заявил Малком во время эфира «Матч Премьер».

Добавим, что в настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко после 25-и проведенных встреч.

Подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Спартак» 7 мая.