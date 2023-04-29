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Писарский рассказал, что стало причиной поражения «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

По словам форварда самарцев, игра его команды сломалась после назначенного пенальти и удаления. 
29 апреля 2023 16:55
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором его команда крупно проиграла «Зениту» со счетом 1:5.

«Мне кажется, что мы потеряли свою игру после пенальти. Вдобавок, красная карточка. Все вместе. Стартовали неплохо, контролировали мяч наравне с соперником, если не больше. А потом 11-метровый и красная карточка — продолжать в таком же темпе стало трудно. Вышли на поле с большим желанием победить, однако затем все будто опустилось. Стоило, наверное, стараться и дальше показывать свой футбол. Выступать против «Зенита» даже в полном составе тяжело, а тут мы остались в меньшинстве. Такие игры бывают», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 61 очко. «Крылья Советов» идут на 12-м месте с 25-ю очками.

источник: Metaratings.ru
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