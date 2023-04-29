Стерлинг назвал причину своего перехода в «Челси» 

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, что не жалеет о своем переходе в стан «пенсионеров», несмотря на неудачный сезон для команды.

«В любом клубе могут случаться спады. До этого момента я не оказывался в такой ситуации, но я готов принять этот вызов. Мы тяжело переживаем свои неудачи, чувствуем злость и растерянность. Однако рассчитываем вернуть чувство победы и выйти на свой прежний уровень. Все в команде желают, чтобы результаты и завоеванные титулы были главной достопримечательностью «синих», ради этого я сюда и пришел. Из-за богатой истории. И вообще не жалею о своем решении», — приводит слова Стерлинга The Sun.

Напомним, что в данный момент «Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 32-х матчей.