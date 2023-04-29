Дзагоев рассчитывает, что Марио Фернандес вновь будет выступать за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ныне выступающий за «Рубин», высказался о потенциальном возвращении защитника Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Надеюсь, что он вернется. Это футболист очень высокого класса и способен приносить пользу ЦСКА. Возможно, что отдых положительно на нем сказался и теперь он заиграет еще ярче. Но даже, если он будет играть на своем прежнем уровне, это однозначное усиление для красно-синих», — приводит слова Дзагоева Sport24.ru.

Добавим, что 21 апреля 2023 года «Интернасьонал» объявил об уходе Марио Фернандеса из команды, за которую выступал на правах арены. Всего в составе бразильского клуба он принял участие в пяти встречах и не отличился результативными действиями.