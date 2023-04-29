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Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче «Спартак» – «Ростов»

По словам бывшего игрока «Зенита», красно-белые уступают по силе команде Валерия Карпина.
29 апреля 2023 17:49
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Мне симпатична игра «Ростова» в нынешнем сезоне, в составе ярко проявляют себя преимущественно российские игроки, включая молодежь. Они способны занять второе место в чемпионате и я считаю, что это команда – фаворит в противостоянии со «Спартаком». Особенно, если москвичи продолжат допускать ошибки в обороне, как в прошлой игре. Так что, да, подопечные Валерия Карпина здесь явные фавориты» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. «Спартак» идет на третьем месте с 48-ю очками.

Очная встреча команд пройдет сегодня, 29 апреля в Москве. Начало матча – 19:30 мск.

источник: «РБ-Спорт»
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