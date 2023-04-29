Бензема и Кроос выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Альмерией»

Тренерский штаб «Реала» определился со стартовым составом команды на матч 32-го тура чемпионата Испании с «Альмерией».

Отметим, что очная встреча команды пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча – 19:30 мск.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Кроос, Камавинга, Бензема, Васкес, Чуамени, Себальос, Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Добавим, что в настоящее время «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 65 очков после 31 матча. Подопечные Карло Анчелотти отстают от «Барселоны» на 11 очков.