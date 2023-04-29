Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 25-го тура РПЛ 

«Краснодар» и «Урал» огласили стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 29 апреля в Краснодаре. Начало матча – 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кордоба.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сунгатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

Напомним, что в данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков. «Урал» идет на 11-й строчке, набрав 25 очков после 24 проведенных матчей.