Промес и Глебов выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Ростова» на матч 25-го тура РПЛ 

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 29 апреля на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало матча – 19:30.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Тавареш, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Промес.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Миронов, Глебов, Тугарев, Комаров, Щетинин, Комличенко.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. «Спартак» идет на третьем месте с 48-ю очками.