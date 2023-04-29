ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Промес и Глебов выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Ростова» на матч 25-го тура РПЛ 

Игра пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
29 апреля 2023 18:24
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 29 апреля на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало матча – 19:30.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Тавареш, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Промес.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Миронов, Глебов, Тугарев, Комаров, Щетинин, Комличенко.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. «Спартак» идет на третьем месте с 48-ю очками.

источник: «Советский спорт»
Полузащитник ЦСКА Обляков признан лучшим игроком матча с «Ахматом»
Полузащитник ЦСКА Обляков признан лучшим игроком матча с «Ахматом»
На счету российского хавбека два забитых мяча.
29.04.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Унион» потерял очки в матче с «Байером» в матче 30-го тура Бундеслиги
Берлинская команда продолжает удерживать третье место в чемпионате Германии.
29.04.2023 18:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Нкунку принес победу «Лейпцигу» над «Хоффенхаймом»
Борьба за бронзовые медали и участие в еврокубках обостряется.
29.04.2023 18:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Фрайбург» в гостях минимально обыграл «Кельн» в матче Бундеслиги
«Бразильцы из Брайсгау» сохранили четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. 
29.04.2023 18:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Облякова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Ахматом»
Дубль Облякова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Ахматом»
«Армейцы» обыграли своего соперника со счетом 3:1.
29.04.2023 18:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Промес и Глебов выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Ростова» на матч 25-го тура РПЛ 
Игра пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.
29.04.2023 18:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 25-го тура РПЛ 
Игра пройдет на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. 
29.04.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бензема и Кроос выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Альмерией»
Игра состоится сегодня в Мадриде и начнется в 19:30 по московскому времени.
29.04.2023 17:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче «Спартак» – «Ростов»
По словам бывшего игрока «Зенита», красно-белые уступают по силе команде Валерия Карпина.
29.04.2023 17:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика