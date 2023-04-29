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Дубль Облякова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Ахматом»

«Армейцы» обыграли своего соперника со счетом 3:1.
Дубль Облякова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Ахматом»
29 апреля 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА в гостях победил «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

В составе красно-синих дубль оформил Иван Обляков (3-я, 22-я минуты) и Максим Мухин (90+3). За хозяев поля забитым мячом отличился Мохамед Конате (80).

Таким образом, ЦСКА по-прежнему идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 25 матчей. «Ахмат» располагается на пятой строчке, имея в своем активе 40 очков.

РПЛ

25-й тур

«Ахмат» (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: Конате, 80 – Обляков, 3, 22. Мухин, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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