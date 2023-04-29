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«Фрайбург» в гостях минимально обыграл «Кельн» в матче Бундеслиги

«Бразильцы из Брайсгау» сохранили четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. 
29 апреля 2023 18:32
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Фрайбурга» на выезде оказались сильнее «Кельна» в матче 30-го тура Бундеслиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды, за которую забитым мячом отличился полузащитник Рицу Доан (54-я минута).

Таким образом, «Фрайбург» набирает 56 очков и по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 35 очков.

Бундеслига

30-й тур

«Кельн» – «Фрайбург» – 0:1 (0:0)

Гол: – Доан, 54.

источник: «Советский спорт»
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