«Фрайбург» в гостях минимально обыграл «Кельн» в матче Бундеслиги

Футболисты «Фрайбурга» на выезде оказались сильнее «Кельна» в матче 30-го тура Бундеслиги.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды, за которую забитым мячом отличился полузащитник Рицу Доан (54-я минута).
Таким образом, «Фрайбург» набирает 56 очков и по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 35 очков.
Бундеслига
30-й тур
«Кельн» – «Фрайбург» – 0:1 (0:0)
Гол: – Доан, 54.
источник: «Советский спорт»