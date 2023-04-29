«Краснодар» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» на своем поле сыграли вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

За домашнюю команду гол забил полузащитник Кевин Ленини (13-я минута). В составе гостей забитым мячом отличился нападающий Александр Юшин (39).

Таким образом, «Краснодар» поднимается на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 25 матчей. «Урал» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 26 очков.

РПЛ

25-й тур

«Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: Ленини, 13 – Юшин, 39.