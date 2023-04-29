«Рома» и «Милан» не выявили победителя в матче 32-го тура Серии А 

Матч 32-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Миланом» завершился вничью со счетом 1:1.

В составе римского клуба забитым мячом отличился Тэмми Абрахам (90+4-я минута). За гостевую команду гол забил форвард Рафаэл Леау (90+7).

Таким образом, «Рома» по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков после 32 матчей. «Милан» имеет такое же количество очков и располагается на четвертой строчке.

Серия А

32-й тур

«Рома» – «Милан» – 1:1 (0:0)

Голы: Абрахам, 90+4 – Леау, 90+7.